Arama yapılan Türk gemisine ilişkin 'silah kaçakçılığı' iddiası: 'Görüntüler var...'

Alman medyası, Alman askerlerinin arama yaptığı Rosaline-A adlı Türkiye bandıralı geminin Libya'ya silah sevkiyatında kullanıldığından uzun süredir şüphelenildiğini iddia etti.

DW Türkçe'nin Spiegel'den aktardığı habere göre, İrini misyonununda görevli analistlerin geminin daha önce de Libya'nın Mısrata limanında zırhlı askeri araçları boşalttığını uydu görüntüleriyle tespit ettiğini öne sürdü. Spiegel'in haberinde güvenlik kameralarından elde edilen görüntülere göre, Rosaline-A'nın Kasım ayında demirlediği Ambarlı Limanı'nda da gemiye şüpheli malların yüklendiği iddia edildi. Bunun üzerine de, İrini misyonu komutanlarının gemiyi kontrol etme kararı aldığı belirtildi.

Haberde, Alman askerlerin gemide bulunan yaklaşık 150 konteynerden çok azını kontrol edebildiği ve kontrol edilen konteynerlerde silah bulunmadığı belirtildi.

Haberde, Türkiye'nin gösterdiği sert tepkinin AB diplomatları tarafından gemide yasa dışı mallar bulunduğu yönündeki şüphenin doğru olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirildiğini yazdı. Spiegel'in güvenlik çevrelerinden edindiği bilgilere göre, AB'nin İrini misyonunun uzun zamandır Rosaline-A'yı takip ettiği, geminin sadece bu yıl sekiz kez Türkiye'den Libya'ya gittiği belirtildi.

Alman haber ajansı dpa da, AB'nin gizli bir raporuna dayandırdığı haberinde, geminin Libya'ya yasa dışı silah sevkiyatı yaptığından uzun süredir kuşkulanıldığını iddia etti.

Haberde, geminin geçen Pazar günü Alman askerleri tarafından aranmasından önce Birleşmiş Milletlerin silah ambargosu uzmanlarının gemiye ilişkin özel bir rapor hazırladığı belirtildi.