Aracında tek başınayken maske cezası kesilen yurttaşın hesabı bloke edildi

AKP'nin kongrelerini tamamlamasıyla Erdoğan tarafından başlatılan yasakların ardından denetimler sıkılaştırıldı.

Kocaeli Gebze'de yaşayan bir yurttaşa Aralık ayında özel aracındayken "koronavirüs tedbirleri" nedeniyle ceza kesildi.

Kendisine maske takmadığı için ceza kesildiğini söyleyen yurttaş, aracında yalnız başına seyahat etmesine rağmen ceza kesilmesi nedeniyle tepki gösterdi.

900 lira cezanın tebliğini yaklaşık 2,5 ay bekleyen yurttaş, cezanın 15 gün önce geldiğini e-devletten tesadüfen gördü. Kendisine herhangi başka bir tebliğ yapılmadığını söyleyen yurttaş, cezayı 15 gündür ödemediği için hesabındaki paraya bugün el konulduğunu öğrendi.

Sözkonusu "el koyma" durumunun başka illerde de başlatıldığı söyleniyor.

Öte yandan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, AKP ve MHP kongrelerinin "lebaleb" sona ermesinin ardından açıklanan kısıtlama kararının halk sağlığıyla bir ilgisi olmadığını vurgulamıştı.