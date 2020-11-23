Araç muayene ücretlerine zam geliyor

Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint'in ortak olduğu TÜVTÜRK'ün yürüttüğü araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor.

2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artış sonrasında otomobil araç muayene ücreti, 342 TL 50 kuruşa; egzoz emisyon ücreti de 80 TL'ye çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre, 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 oldu. Muayene ücretlerine, yeni yılın başında bu oranda artış yapılması bekleniyor.

2020 yılı araç muayene ücretleri şöyle:

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 462,56 lira

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar:342,50 lira

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 174,64.