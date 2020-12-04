Arabulucu Kuveyt'ten Katar krizinde çözüm sinyali: Verimli müzakereler gerçekleştirildi

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Sabah, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) öncülüğündeki Arap ülkeleri tarafından Katar'a uygulanan ablukanın sonlandırılması yönündeki çabalara ilişkin açıklama yaptı.

El Cezire'nin aktardığına göre Sabah, açıklamasında "Körfez'de uzlaşıya yönelik devam eden çabalar bağlamında, geçtiğimiz günlerde verimli görüşmeler gerçekleştirildi" diye konuştu.

Uzlaşı müzakerelerine katılan tüm tarafların, bölgedeki istikrar konusundaki endişelerini dile getirdiğini kaydeden bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'e uzlaşı girişimi için teşekkür etti.

Öncesinde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman es-Sani de Körfez krizinde çözüm konusunda iyimser olduklarını ancak tüm sorunların tek günde çözülemeyeceğini açıklamıştı.

Bakan, ayrıca krize yönelik çözümün İsrail'le normalleşmeyle herhangi bir ilgisi olmadığını belirtmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de terör gruplarını desteklediği suçlamasıyla Doha ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı. Kuveyt ise ablukada taraf olmayıp arabulucu rolü üstlenmişti.