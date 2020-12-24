Arabasında 100 kilo eroin bulunduğu haberine erişim engelleme kararı aldırdı

Haberlerde adı geçen ve mahkemenin haberler nedeniyle kişilik haklarının zedelendiğine karar vererek, kişilik haklarını korumak için haberlere erişim engelleme getirdiği kişi Brüksel'de büyükelçilik basın müşaviri olarak çalıştığı dönemde müşavirlik bütçe hesaplarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma geçirmiş, soruşturmada kendisini "kuralları pek iyi bilmediği" savıyla savunmuş ve sonrasında BYEGM'den atılmıştı.