Arabasında 100 kilo eroin bulunduğu haberine erişim engelleme kararı aldırdı

BYEGM'den atılmıştı
Haberlerde adı geçen ve mahkemenin haberler nedeniyle kişilik haklarının zedelendiğine karar vererek, kişilik haklarını korumak için haberlere erişim engelleme getirdiği kişi Brüksel'de büyükelçilik basın müşaviri olarak çalıştığı dönemde müşavirlik bütçe hesaplarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma geçirmiş, soruşturmada kendisini "kuralları pek iyi bilmediği" savıyla savunmuş ve sonrasında BYEGM'den atılmıştı.
Kullandığı arabada 100 kilogram eroinle Hamzabeyli sınır kapısında yakalanan Avrupalı Müslümanlar Girişimi Sözcüsü ve eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri olan Veysel Filiz'in arabasında 100 kilo eroinle yakalandığını anlatan haberlere erişim engeli geldi.
Avukatları, ilgili haberin "müvekkilleri hakkında kasıtlı olarak itibar suikastı" olduğunu savundu. Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla soL'da 22 Aralık gününde çıkan "Avrupalı Müslümanlar Girişimi Sözcüsü 100 kilo eroinle yakalandı" başlıklı habere erişim engeli geldi.
Filiz, Hamzabeyli sınır kapısında 8 Aralık günü 100 kilo eroinle yakalanmış ancak olay yaklaşık iki hafta boyunca kamuoyunca duyulmamıştı.
Erişim engelleme kararı şöyle: