Arabalı yolcu feribotu arızalandı, yüzlerce kişi denizin ortasında mahsur kaldı

Avşa’dan saat 16:00’da İstanbul'a hareket eden Yener C. isimli arabalı yolcu feribotu, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arıza yaparak Marmara Denizi’nin ortasında yüzlerce yolcusuyla birlikte mahsur kaldı.

Gemide bulunan mürettebatın ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet ekipleri gemiyi kıyıya yanaştırmak için çalışma başlattı. Gemi 10 saatlik yolculuk sonrasında iskeleye yanaştırıldı.

Saatler sonra feribottan inenler ise oluşan yoğunluktan dolayı ulaşım aracı bulmakta zorlanırken duruma tepki gösterdi.