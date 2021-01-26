Apolas Lermi'den yeni şarkı: 'Laze Mı (Oğlum)'

Karadenizli müzisyen Apolas Lermi ve Dersimli tiyatro sanatçısı Yılmazcan Şare ortak bir çalışmaya imza attı. Daha önce Zazaca (Kırmancki) müziğin önemli temsilcilerinden Mikail Aslan ile bir halk şarkısını düet yapan Lermi, bu kez Yılmazcan Şare’nin sözlerini yazdığı “Laze Mı (Oğlum)” isimli şiiri besteleyip seslendirdi. Nazımiye'de çekilen klibin yönetmenliğini ise Murat Davulcu üstlendi.

Klibin konusu yaşanmış bir hikaye ile öyküleştirilmiş. Şarkıda, oğlu gurbette öldürülen ve bugün 103 yaşında olan Beser Özata’nın yaşadıkları anlatılıyor.

Apolas Lermi, “Coğrafyalar farklı olsa da yaşanan acılar çok ortak. Biz aslında birbirimize kenetliyiz. Bu yakınlığı pekiştirmek ve halklar arasına sokulmak istenen olumsuz algıları pozitif değerlere dönüştürmek için böyle çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmayı da Munzur’un yitik çocuklarına ve bütün Anadolu halklarına armağan ediyoruz” diyor.

Karadeniz Rumcasının Türkiye’de tanınmasında önemli bir yeri olan Apolas Lermi ile yeni şarkısı ve Karadenizli müzisyen olmak üzerine konuştuk:

Zazaca 'Laze Mı' şarkısının hikayesi

"10 yaşında İstanbul'a geldim. Tüm çevrem Dersimliydi. Hatta müziğe de onların etkisiyle başladım diyebilirim. Müzik camiasında da onlarla iç içeydim. Bu anlamda onlardan çok şey öğrendim. Daha sonra Karadeniz müziğine yöneldim aslında. O nedenle de Dersim kültürüne uzak değilim.

Albümden itibaren Trabzon ve Karadeniz kültürüne içkin müzikler yaptım. Bu bir süre devam etti. İlk albümün 2011'de çıktı. 10 sene sonra Mikail abiyle yan yana geldik. Bir halk şarkısını düet yaptık. Zaten kafamda hep vardı, böyle öneriler geliyordu ben de yapmak istiyordum ancak doğru bir yerden başlamak gerekiyordu. Bu nedenle de Mikail Aslan ile görüştüm ve teklifimi kabul etti. İlk şarkımızıonunla kaydettik. Biliyorsun o da Zazaca müziğin önemli temsilcilerinden, yaptığı çalışmaları çok takdir ediyorum. Böyle başladık, 1 seneyi geçti. Pandemide çalışmalarımız yavaşladı tabii. Yine de kayıtlarımız bitirebildik. Geçenlerde Tunceli'ye gidip orda çekim aldık.

Bu şarkının şöyle bir yönü de var: Ben sosyal medyadan da bu kültürle büyümüş insanları takip ediyorum. Bu konuya hassas, duyarlı çok değerli insanlar var. Onlardan biri Yılmazcan Çare. Kendisi aynı zamanda tiyatro oyuncusu. Zazaca tiyatro yapan grupları var. Ona mesaj attım, buluştuk, konuştuk, birbirimizi tanıdık. Fikrimi söyledim o da sözler yazdı. Ben onun sözleri besteledim ama pandemi nedeniyle hemen kaydedemedik. Kayıtlarımız bitirdik. Geçenlerde şarkının okumasını tamamladım."

'Aslında bunlar çok geç kalınmış çalışmalar'

"Ben bu eserlerin turistik bir şey gibi sergilenmesinden çok yana değilim, özel bir çalışma. Sonra ben şarkımızı öyküleştirmek istedim. Şarkıya uygun bir öykü buldu, kendisi Dersim'de böyle çalışmalar yapıyor. Berser Özata, kendisi 103 yaşında. Onunla tanıştı, hikayesi de tam şarkımız uygundu. Böyle bir bütünlük oldu. Şarkının da böyle bir hikayesi olmuş oldu. Buna çok sevindim. Gurbette oğlunu yitirmişti. Şarkı da "oğlum" demek. Klibimiz için de oraya gittik, çekimleri orada yaptık. Beser Özata'yı çektik. Klip şimdi yayında.

Karadeniz müziğiyle tanınan bir müzisyenim ama bu yönlerim çok bilinmiyordu. Aslında bunlar çok geç kalınmış çalışmalar. Coğrafyalara farklı görünse de acılar ortak. Siyasetin kışkırttığı olumsuzlukları sanatla örtmeye, pozitif değerlere çevirmeye çalışıyorum. O nedenle bazen böyle projelerde de bulunuyorum ve bu beni de mutlu ediyor."

Laze Mı

'Bizi buluşturan şey ortak geçmiş'

"Yunanistan'daki müzisyenler de dedeleri Karadeniz'e oraya göçmüş insanlar aslında. Trabzonlu, Giresunlu, Ordulu insanların torunları. Yunanistan'da gelişmeye devam eden bir Karadeniz müziği var, Türkiye'de de var. Bu anlamda bu birleşmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Burdaki müzisyenleri çoğu da ordakilerden etkilenip bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.

Ben onlarla tanışma imkanı buldum. Ben de 2011'de 'Kalandar' albümünü yaptığımda alternatif bir çıkıştı. Çünkü Karadeniz müziği denince akla belli söylemler geliyordu ama Rumca biraz daha ötekileştiriliyordu. Ben bunu sahiplendim. Bu da Karadeniz'i önemli bir değeri. Rumca şarkılar söyleyince oradaki insanlar da beni takip etti. Tanışıp buluştuk. Oraya gittim, tek başıma, birlikte konserler yaptık. Bazılarıyla klipler çektim. Trabzon'da. Almanya'da da programlarımız oldu. Farklı farklı müzisyenlerle bir araya geldim. Gelecekte de projelerimiz var.

Bizi buluşturan şey ortak geçmiş. Karadeniz'e, Anadolu’ya dair anıların taze kalması için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Barışa, umuda dair güzel şeyler bırakmaya çalışıyoruz. Bu nedenle farklı dillerde müzik yapmayı, müzisyenler buluşmayı çok seviyorum."

'Halkla buluşmamıza engel olan bir anlayış var'

"Ben Trabzonluyum. Trabzon'da çok fazla konser veremedim. Karadeniz'deki siyasi irade biraz bizi çemberin dışında tutmaya çalışıyor. Yine de biz bireysel ilişkilerimizle özel organizasyonlarla sahne alıyoruz. Trabzon'da yetişmiş çok değerli sanatçılar var ama bu kent sanatsal faaliyetleriyke öne çıkamıyor malesef. Trabzonspor faktörü bütün bunların üzerine çıkıyor sanırım. Burada bir sorun olduğunu düşünüyorum. Umarım Trabzonlu ve Karadenizli sanatçılar bu noktada daha hak ettikleri bir ilgiyle karşılaşır ama bu bireysel bir durum, dilek değil tabii. Bizim halkla buluşmamıza engel olan bir anlayış var orda. Her görüşten insan bizi seviyor aslında.

2021'de müziğin dijitalleştiği bir çağdayız ben albümden yanayım ama bu anlayış çok tükendi. İnsanları da suçlamıyorum. Herkesin kendi derdine düştü ülkede. Eserler kaydettim. Yakın zamanda da dünyaca bilinen bir eserin Rumca versiyonunu sunacağız. "

Apolas Lermi kimdir?

1986 Trabzon doğumlu Apolas Lermi, bugün Karadeniz müziği denildiğine akla ilk gelen isimlerden biri. “Aslında Rum ya da Yunan olduğu ve sonradan Türkiye'ye göç ettiğine” dair söylentiler çok sık dile getirilse de bildiğimiz Trabzonlu. Apolas Lermi’yi sahne ismi olarak seçmiş.

Bugüne kadar yayımlanmış Kalandar (2011), Santa (2014), Romeika (2016) ve Momoyer (2018) adlı dört albümü var. Yaptığı müziği “dünya müziği” olarak tanımlıyor. Romeika albümündeki şarkıların tümü Rumca. Bu albüm aynı zamanda Yunanistan’da da yayınlandı.

Şarkıları birçok sinema filminde, belgeselde ve televizyon dizisinde kullanıldı.