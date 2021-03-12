AP'den, LGBTİ+ bireyler için 'özgürlük alanı' kararı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'ni LGBTİ+ bireyler için "özgürlük alanı" ilan etti. AP'deki karar 141'e karşı 492 oyla alındı, 46 üye çekimser oy kullandı.

DW Türkçe'nin haberine göre karar, LGBTİK (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel, İnterseks, Kuir) bireylere yönelik Polonya'daki ayrımcı uygulamalara yanıt olarak değerlendiriliyor. Polonya'da yüze yakın belde aldıkları kararlarla bölgelerini "LGBT'siz bölge" ilan etmişti. İktidardaki milliyetçi-muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) de AB'ye yönelik "Polonya'nın gelenek ve değerlerine aykırı LGBT ideolojisini beslemek" suçlamasında bulunmuştu.

AP kararında AB'nin icra organı olan Komisyon, "cinsel azınlıkların temel haklarını güvenceye almak için elindeki tüm araçları kullanmaya" çağrıldı. Bu araçlara örnek olarak ihlal davası açılması, AB mali kaynaklarının dondurulması ve AB Sözleşmesi'nin 7'nci maddesi uyarınca cezai süreç başlatılması gibi önlemler sıralandı.

LGBTİ çatı örgütü Ilga da kararı memnuniyetle karşıladığını belirtmekle birlikte daha somut adımlar beklediğini bildirdi.