AP'den Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine tepki

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun TBMM'den ihraç edilme kararının ardından Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor ve Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Delegasyonu Başkanı Sergey Lagodinsky söz konusu adımı İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklamasından yalnızca iki hafta sonra gelmiş "acı bir teyit" olarak nitelendirdi.

HDP'li Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya paylaşımı nedeniyle vekilliğinin düşürülmesinin "insan haklarının ciddi bir ihlali ve Türkiye'nin parlamenter demokrasisine olan güveni daha da zayıflatan bir başka ciddi adım" olarak nitelendiren AP'li vekiller olayın "ülkedeki ifade özgürlüğünün vahim durumunun, herhangi bir eleştirel sesi susturmak için terörle mücadele yasalarının kötüye kullanılmasının ve çoğulculuğu ve siyaseti sınırlamak için HDP'ye uygulanan baskıların bir başka açık örneğidir" olduğunu söyledi.

AP Türkiye Daimi Raportörü ve Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Delegasyonu Başkanı imzasıyla çıkan açıklamada "Türk makamlarını, Türk Anayasasına uygun olarak savunduklarını iddia ettikleri değerlere, Avrupa standartlarına bağlılıklarına ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymaya çağırıyoruz." denilirken Gergerlioğlu'nun "asılsız gerekçelerle hedef alınması ve yargılanmasının" tesadüf olmadığı söylendi.