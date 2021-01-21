AP'den 'Demirtaş ve siyasi tutuklular serbest bırakılsın' çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere Türkiye’deki tüm siyasi tutuklular için aldığı karar ile çağrıda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, kararda Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları kapsamında derhal koşulsuz bir biçimde serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Aynı şekilde HDP'li Figen Yüksekdağ’a da yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi, tüm HDP’li tutukluların serbest kalması ve tüm bu kişilerin tehditlerden ve baskıdan azade şekilde demokratik haklarını kullanmaya devam edebilmeleri talep edildi.

Oturumun ardından AP'de "Türkiye'deki insan hakları, Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların durumu" hakkında siyasi grupların ortak karar tasarısı oylandı. Kabul edilen tasarıda, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ın acilen salıverilmesi, Figen Yüksekdağ ve Demirtaş hakkındaki suçlamaların düşürülmesi istenerek, AİHM'nin Demirtaş davasıyla ilgili kararları hatırlatıldı.