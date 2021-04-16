AP'de OPCW'nin sahte kimyasal raporu hakkında soru soran vekil susturuldu

Çalışanların itiraflarıyla daha sonra yalan olduğu açığa çıkan ancak yayınlandığı dönem Trump hükümetinin Suriye'yi bombalaması için gerekçe olarak sunduğu Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Duma Kimyasal Saldırısı Raporu hakkında soru soran Avrupa Parlamentosu üyesi Mick Wallace susturuldu.

İrlandalı milletvekili Mick Wallace, konuştuğunda AP Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi Başkanı Nathalie Loiseau tarafından "yalan haber" yaymakla itham edildi ve mikrofonu kesildi.

OPCW Genel Direktörü Fernando Arias'ın Perşembe günü Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Alt Komitesine hitaben yaptığı konuşmada Wallace, OPCW'yi, Duma'da 2018'de gerçekleşen saldırının arkasında Esad'ın bulunmadığına dair kanıtları sümen altı etmekle suçladı.

Wallace, Arias'a tanınmış uluslararası şahsiyetlerin tüm müfettişlerle görüşme çağrılarına neden kulak asmadıklarını sorarak "Bu sorun ortadan kalkmıyor. Tüm yönlerini şeffaf bir şekilde araştıracak mısınız?" dedi.

Wallace ayrıca Arias'ı, Duma saldırısı hakkında yapılan sızıntıyı görmezden gelmekle suçladı.

Ancak Arias yanıt vermeden, alt komite başkanı Nathalie Loiseau, Wallace’ın sözünü keserek İrlandalı vekil için Arias’dan özür diledi ve İrlandalı vekili "yalan haber" yaymakla itham etti.

AP Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi Başkanı Nathalie Loiseau, "Uluslararası bir örgütün çalışmalarını sorgulamanızı ve kurbanların sözlerini az önce yaptığınız gibi sorgulamanızı kabul edemem" dedi.

Wallace'sa, "Avrupa Parlamentosunda artık ifade özgürlüğüne izin verilmiyor mu? Bugün benim fikrimi beyan etmemi engelliyorsunuz!" diyerek tepki gösterdi.

Sonra Wallace’ın mikrofonu kesildi ve Arias'ın konuşmasına izin verildi.

OPCW başkanı Wallace'ın sorularını yanıtlamadı. Bunun yerine, diğer milletvekillerine "destek sözleri" için teşekkür etti ve Esad hükümetinin "çok büyük boyutlarda bir insani felaketten" sorumlu olduğu retoriğini tekrar etti.

OPCW çalışanlarının rapoları yalanlayan beyanları ve sızıntıları ana akım medya ve Batı hükümetleri tarafından görmezden geliniyor.

Pazartesi günkü yeni bir OPCW raporu, bir Suriye Ordusu helikopterinin 2018'de Sarakib kasabasına kimyasal silah düşürdüğünden şüphelenmek için "makul gerekçeler" olduğunu öne sürdü.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı çeşitli vesilelerle kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçladığı raporlar hazırlamıştı. Ciddi kanıtlar sunmaktan uzak olan ve sonradan yalanlanan raporlar ABD'nin Suriye'ye karşı askeri harekatını gerekçelendirmek için iki kez bahane olarak kullanıldı.