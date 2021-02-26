Apartman görevlilerinden AKP'li vekile yanıt: Emekçileri aşağılamaktan artık vazgeçsinler

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in bir televizyon programında söylediği "Bakıyoruz, eleştiren insanlar cep telefonlarını altı ayda bir değiştiriyorlar, arabalarını yılda belki de ikinci yılda değiştiriyorlar. Artık asgari ücretlinin evinin önünde arabası mevcut" sözleri tepkilere neden olmuştu.

'Apartman görevlileri için söyledim'

Gazeteci Recep Bulut’un köşesinde aktardığına göre, Tamer o sözleri apartman görevlileri için söylediğini belirtti.

Tamer'in apartman görevlileri için söylediği o sözler şöyleydi:

"Benzer şeyler söyledim, doğru. Söyledim söylemesine de ben esas bu sözleri apartman görevlileri için söyledim. Çevrenize bakın her apartman görevlisinin kapısında bir araba var. Sonra ben bu sözleri bizden önceki yani 2002 önceki hükümet döneminde asgari ücretlinin alım gücünü mukayese etmek için kullandım. 2002 öncesi asgari ücretlinin alım gücü 100 dolar civarınaydı. Oysa bugün 400 dolar civarında. Bunu ifade etmeye çalıştım."

'Biz hakkımızı alamıyoruz'

AKP'li Tamer'in sözlerine apartman görevlilerinden yanıt geldi. soL'a değerlendirmelerde bulunan ve kendisi de bir apartman görevlisi olan Konut-İş Ankara Temsilcisi Gül Barışkan, "Emekçileri aşağılamaktan artık vazgeçsinler. Biz mi yaşıyormuşuz bu söylenenleri? Biz hakkımızı alamıyoruz" dedi.

'Güneş görmediğim için ağrılar yaşıyorum'

"21 yıldır bu binadayım denildiği gibi de bir arabam yok. 6 yıldır aynı telefonu kullanıyorum. Emekçileri aşağılamaktan artık vazgeçsinler" diyen Barışkan, "Bizim de insan gibi yaşamaya hakkımız var. Geçtiğimiz hafta rögar taştı, saatlerce, sabaha kadar uğraştık. Biz mi yaşıyormuşuz bu söylenenleri? Kendileri saraylarda yaşayıp bize bunları söylüyorlar. Tüm emekçiler aynı yaşıyoruz, kimsenin parasını yemiyoruz. Güneş görmediğim için ağrılar çekiyorum ben. Bizler, apartman görevlileri sağlığımızdan oluyoruz. Biz çocuklarımızı da bu hayatlara mahkum ediyoruz üstelik. Biz bu koşullarda yaşıyoruz işte. İşçiler grevde görüyoruz. Hakkımızı alamıyoruz. Hepsi aynı. AKP iktidarı işçi ve emekçi düşmanıdır" ifadesini kullandı.