AP vekillerinden Borrell'e çağrı: Türkiye tolere edilmemeli

Avrupa Parlamentosu'nun 69 milletvekili Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e gönderdikleri bir mektupla AKP'nin hukuka aykırı eylemlerini tolere etmeme çağrısında bulundu.

Euronews'ta yer alan habere göre, Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grubu ve Avrupa Birleşik Solu - İskandinav Yeşil Solu (GUE/NGL) üyelerinin de dahil olduğu farklı gruplardaki isimler başta Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin ve belediye başkanlarının tutuklanması olmak üzere Türkiye'deki demokratik siyasi muhalefete yönelik baskı; Kürtlerin yaşadığı Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerine yönelik devam eden Türk bombardımanları konusunda Borrell'in dikkatini çekmek istediklerini vurguladı.

Son beş yıl içinde Erdoğan ve iktidardaki AKP'nin milliyetçi müttefikinin de yardımıyla ve OHAL koşulları altında son derece otoriter bir sistem kurduğu belirtilen mektupta bu süreçte parti liderleri, milletvekilleri, seçilmiş Kürt belediye başkanları, binlerce HDP üyesi, gazeteci, akademisyen, avukat, sivil toplum temsilcisi, insan hakları aktivisti de dahil olmak üzere 90 binden fazla kişinin 'terörizmle ilgili suçlamalarla tutuklandığının altı çiziliyor. Milletvekilleri mektuplarında ayrıca "Hükümet genel olarak politikalarını, özellikle Kürt politikasını eleştiren herkesi terörist, hain ve devlet düşmanı olarak nitelendiriyor," ifadelerinde yer verdi.

Türk hükümetinin hukuksuz saldırılarının sadece parlamenter demokrasiyle sınırlı olmadığını vurgulayan milletvekilleri ayrıca, Kürt illerindeki HDP'li belediye eşbaşkanlarını yasa dışı bir şekilde görevden alarak yerlerine “vali-kayyımlar” atadığının altı çizdi.