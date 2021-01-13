AP üyesi: J&J aşısı önümüzdeki ay AB onayı alabilir

Avrupa Parlamentosu Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi üyesi bir milletvekili, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD firması Johnson & Johnson'ın Covid-19 aşı adayına AB onayı için Şubat ayında başvuruda bulunacağını söyledi. Johnson & Johnson'ın yan kuruluşu Janssen aracılığıyla geliştirmekte olduğu aşının klinik verileri, olası onayı hızlandırmak için 1 Aralık'tan bu yana Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından değerlendiriliyordu.

Alman Hristiyan Demokrat Milletvekili Peter Liese, "AB Sağlık Bakanı Stella Kyriakides, bu sabah (AB milletvekilleri) grubumuzda yapılan toplantıda, aşı üreticisi Johnson & Johnson'ın Şubat ayında aşıları için AB'ye onay başvurusunda bulunacağını duyurdu" dedi. Kyriakides sözcüsü ise "Koşullu pazarlama izni başvurusu ile ilgili kesin bir açıklama yapamayız, ancak elbette önümüzdeki haftalarda bir başvurunun yapılmasını umuyoruz" diye konuştu.

AB'deki olası onay zaman çizelgesi, ABD'ye oranla daha yavaş yürüyor. ABD hükümetinin "Warp Speed ​​Operasyonu" baş danışmanı Moncef Slaoui, Salı günü düzenlediği basın toplantısında Johnson & Johnson'ın Ocak ayı sonunda ABD acil durum yetkilendirmesi için başvurmasını beklediğini ve bu durumun Şubat ortasına kadar onaylanmasına yol açabileceğini söyledi.

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının EMA onayı alması 20 gün sürdü ve Aralık ayı başlarında yapılan uygulamalardan sonra Moderna aşısını yetkilendirmesi bir aydan biraz fazla sürdü. AstraZeneca başvurusunu Salı günü sundu.

Alman vekil Liese, "Her şey yolunda giderse, dördüncü korona aşısını birkaç hafta içinde hazır hale getireceğiz" diye ekledi.

AB, 200 milyon doz J&J aşısı rezerve etti ve 200 milyon aşı daha sipariş etme seçeneğini masada tutuyor. J&J aşısı, AB'de şimdiye kadar onaylanmış ve tam koruma için iki doz gerektiren diğer aşıların aksine tek doz.

AB, onaylandıktan sonra aşıyı satın almaya istekli AB hükümetleri tarafından yapılan ödemelerle tamamlanması gereken bir ön ödeme ile J&J aşısını "güvence altına almak" için yaklaşık 360 milyon avro yatırım yaptı.

ABD hükümeti, Ağustos ayında şirketten 100 milyon dozu 1 milyar dolara temin etti ve ayrıca 200 milyon doz daha rezerve etti.