AP Türkiye Raportörü Amor'dan Ankara görüşmesi yorumu

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor dün Ankara'da Erdoğan ile görüşen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in açıklamalarını yorumladı.

Amor, iki AB liderinin Türkiye-AB ilişkilerinde insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dair konuşmalarının "bir haftalık baskıların ardından" AP'nin söylemine yaklaştığını söyledi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Amor "Birçok taraftan bir haftadır gelen baskıların ardından von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı AB-Türkiye ilişkilerinde insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin konuşmalarında en sonunda Avrupa Parlamentosu'na yaklaştılar" dedi.

Amor "Demokratik şartlılık konusundaki gelişmeleri parlamentodan yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" diye ekledi.

After a week of pressure from many sides, @vonderleyen & @eucopresident have finally come closer in their speeches to the @Europarl_EN regarding #HumanRights & #RuleOfLaw in 🇪🇺🇹🇷 relations. From #Parliament, we'll follow closely developments keeping up #DemocraticConditionality — Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) April 7, 2021

Ursula von der Leyen dün görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Temel haklar ve hukukun üstünlüğü AB için elzemdir" demiş ve "İnsan hakları müzakere edilebilir değildir. AİHM kararları Kavala ve Demirtaş'la ilgili nettir. Türkiye'nin AİHM kararlarına uyması önemlidir" diye konuşmuştu.