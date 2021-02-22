AOÇ'de ihaleye çıkarılan 'rekreasyon' alanının ihalesini ABB aldı, peki diğer iki alan?

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde biri "rekreasyon", biri "otopark" diğeri de "tarımsal alan" olarak üç taşınmazın 10 yıllığına kiraya verilmesiyle ilgili ihalelerin bugün yapılacağı açıklanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anket A.Ş. "rekreasyon alanı" olarak kiraya verilen alanın ihalesini 10 yıllığına aldı. Ancak Saray'ın karşısında yer alan ve otopark yapılması öngörülen alan ile Ankapark'ın yanında "tarımsal alan" için kiraya çıkarılan alanla ilgili ihale sonuçları açıklanmadı.

'Bu alanlar kime verildi, açıklansın'

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anket A.Ş'nin mülkiyeti AOÇ'ye ait 2 bin 98 metrekare kapalı, 33 bin 284 metrekare açık toplam 35 bin 382 metrekarelik taşınmazın “Rekreasyon Alanı” olarak 10 yıllığına kiralanması ihalesini 75 bin TL bedelle kazandığı, Büyükşehir Belediyesi'nin kiralanan alana rekreasyon ve park alanı yapacağı duyuruldu.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bunun önemli bir gelişme olduğunu ancak diğer iki alanla ilgili ihalelere belediyenin girip girmediğinin, girmediyse bunun nedeninin açıklanması gerektiğine dikkat çekti.

Karakuş Candan soL'a yaptığı açıklamada "Bunun açıklanmasını istiyoruz. Bu alanlar kime kiraya verildi?" diye sordu.