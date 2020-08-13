Antrenör, 3 kız öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı

Konya'da, 10 Mart'ta polis merkezine giden 19 yaşındaki muay thai sporcusu F.A., şubat ayında Türkiye Şampiyonası için gittikleri Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kaldıkları otelin asansöründe antrenörü ve o dönem muay thai il temsilciği görevini yürüten 47 yaşındaki Mehmet Ali A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Mehmet Ali A., suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet Ali A., yaklaşık 1.5 ay kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

7.5 yıla kadar hapis cezası istendi

Mehmet Ali A. hakkında Kozaklı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Kozaklı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Mehmet Ali A.'nın üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli suç şüphesi varlığı ve delillerin bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi. Mehmet Ali A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Kozaklı Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilip, dava açıldı.

Mehmet Ali A., F.A.'ya yönelik eylemi nedeniyle tutuksuz yargılanırken, yaşları 18'den küçük 3 kız öğrencisine daha cinsel istismar olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Mehmet Ali A. çıkarıldığı Konya 4. Sulh Ceza Hakimliğince 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.