Antony Blinken, 71. ABD Dışişleri Bakanı olarak yemin etti

Yeni atanan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çarşamba günü resmen göreve başladı.

ABD tarihinin 71. Dışişleri Bakanı olan Blinken'in Senato tarafından Dışişleri Bakanı pozisyonu için adaylığı onaylandıktan sonra Blinken'in Dışişleri Bakanlığı'ndaki ilk çalışma günü bugün olmuş oldu.

Dışişleri Bakanlığı personeline yaptığı açılış konuşmasında Blinken, "Dünyanın küresel zorlukları ele almak için Amerikan liderliğine ihtiyacı olduğunu" iddia etti.

Blinken daha önce Obama yönetiminde 2013-2015 arasında ulusal güvenlik danışman yardımcısı ve 2015-2017 arasında dışişleri bakanı yardımcısı olarak görev yaptı.

Blinken Salı günü ABD Senatosu tarafından 78-22 oyla onaylandı.