Antifriz içen 11 ABD askeri hastanelik oldu

11 ABD askeri, alkollü içki olduğuna "inandıkları" antifrizi içtikten sonra hastanelik oldu. Yoğun bakımdaki iki ABD askerinin durumu ağır.

Tatbikat sırasında içmişler...

Teksas'taki Fort Bliss’in McGregor Range Kompleksi'nde bulunan askerler Perşembe günü 10 günlük bir saha tatbikatı sırasında "alkollü içecek" olduğunu düşünerek zehirli kimyasalı içtikten sonra hastaneye kaldırıldılar.

Fort Bliss sözcüsü Yarbay Allie Payne, cuma günü yaptığı açıklamada, iki askerin hala ciddi şekilde hasta olduğunu ve Yoğun Bakım Ünitesinde tutulduklarını söyledi. Diğer dokuz askerin ise "gözlem altında" olduğunu ekledi.

İlk toksikoloji sonuçları, askerlerin etilen glikol zehirlenmesi yaşadığını gösteriyor.

Yarbay Payne, askeri düzenlemelerin "saha eğitimi ortamında alkol tüketimini yasakladığını" belirterek, ayrı bir açıklamada maddenin "yetkili gıda tedarik dağıtım kanalları dışında elde edildiğini" söyledi.

Zehirlenen ABD askerleri arasında bir arama emiri subayı, iki astsubay ve sekiz er bulunuyor. Askerler Fort Bliss'teki 11. Hava Savunma Topçu Tugayı'nın aktif görevli personelleri.