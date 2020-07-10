Antep'te salgın kontrolden çıkıyor: İşçiyi yok saymanın bedeli

Gaziantep’te vaka artışları hız kesmezken, son üç gün içinde en çok vaka görülen kentlerden biri olduğu açıklandı. Gaziantep Valisi Davut Gül ise “Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor!” açıklamasında bulundu.

Bakanlık ve Vali bu açıklamalarla yurttaşları uyarmaya devam ederken, kendi sorumluluklarını sümenaltı etmeye de devam ediyor.

'Vakaların artmasının nedeni işçiler için önlem alınmaması'

Kentteki son duruma ilişkin soL’a açıklamalarda bulunan DİSK/Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, vakaların bu kadar artmasının nedeninin işçiler için hiçbir önlem alınmaması olduğunu söyledi.

Pandeminin başından bu yana Antep’te işçiler için önlem alınmadığını belirten Türkmen, “Vaka sayılarının büyük çoğunluğu işçi mahallelerinde. Vaka sayılarının görece düşük olduğu dönemde dahi işçiler sokağa çıkma yasağında bile çalıştırıldı” dedi.

'Organize sanayide üç işçi hayatını kaybetti'

"Vaka var" dedikleri, uyarıda bulundukları bir fabrika için kendisinin gözaltına alındığı, söz konusu fabrikada daha sonra bir işçinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Türkmen, “Salgın başından bu yana organize sanayi bölgesinde üç işçi yaşamını yitirdi. Bu bildiğimiz sayı. Yine bu işçilerin ailelerinden ölümler yaşandı. Bunların hepsi seyredildi, hiçbir önlem alınmadı. Patronlar karşı çıktı diye işçi mahallesindeki karantina bile kaldırıldı” ifadesini kullandı.

'100'e yakın fabrikada vaka var, bazı fabrikalarda 30'lu vakalara rağmen üretim sürüyor'

Kentte 100’e yakın fabrikada pozitif vaka görüldüğü, bazı fabrikalarda 10’lu, 20’li, 30’lu sayılarda vaka görüldüğünü ancak buna rağmen fabrikaların çalışmaya devam ettiğini dile getiren Türkmen, “Kentteki bu tablonun iki temel sorumlusu var. Bunların başında salgın günlerinde kar hırsıyla işçileri vakalara rağmen çalıştıran patronlar ve buna göz yuman yetkililer. Bu konu bu kadar açık olmasına rağmen ana muhalefet partisi fabrikalarda yaşananlara ilişkin tek bir açıklamada bulunmadı” dedi.

'Kronik rahatsızlığı bulunan işçi izin alırsam işten atılırım diye korkuyor'

Geçtiğimiz günlerde kendilerine ulaşan bir işçinin durumunun oldukça dikkat çekici olduğuna işaret eden Türkmen, “Kendisi kronik rahatsızlığı bulunan bu işçi arkadaşımızın eşi kanser tedavisi görüyor. Babasının yine kronik rahatsızlıkları var. İzin alırsa işten atılacağını söylüyor. Yani işçilere ya öleceksin ve öldüreceksin ya da aç kalacaksın ve öyle öleceksin diyorlar. Sorumlular sonra da çıkıp vakalar arttı, halk önlem almıyor diyor. Bu açıklamalar gerçeği gizliyor” diye konuştu.