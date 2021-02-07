Antep'te sağlık çalışanlarına saldırı: 3 kişi yaralandı

Gaziantep Özel Deva Hastanesi'nde yaklaşık 15 gündür yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören 71 yaşındaki Mehmet Ali K. yaşamını yitirdi. K.'nin ölüm nedeninin hastane kayıtlarına "Covid-19" olarak yansımasına karşı çıktığı ileri sürülen bir grup yakını sağlık çalışanlarına saldırdı.
1'i hemşire 3 hastane çalışanının hafif yaralandığı olay güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde; yaklaşık 20 kişiden oluşan grubun hastane çalışanlarına saldırdığı ve bir kişinin banko önündeki demir korkulukla bilgisayar ekranına vurduğu görülüyor.
Saldırıda hafif yaralanan gece müdürü, güvenlik personeli ve hemşirenin karakolda ifade verdikten sonra hastane tarafından izne gönderildiği öğrenildi.