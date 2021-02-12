Antep'te özel halk otobüsü büfeye girdi: 1 ölü, 9 yaralı

Gaziantep'te bir taksiye çarptıktan sonra kontrolden çıkan özel halk otobüsü yol kenarındaki büfeye girdi. Kazada büfenin önünde bekleyen 34 yaşındaki Suriyeli Eyman Dabul yaşamını yitirdi, 7'si yolcu 9 kişi yaralandı.

Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan PTT kavşağında bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda özel halk otobüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre kırmızı ışık ihlali yapan halk otobüsü, önce kavşağın diğer noktasından çıkan ticari taksiye çarptı, sonrasında ise bir motosikleti altına alarak işyerine daldı. Otobüsün altında kalan motosikletin sürücüsü Eyman Dabul yaşamını yitirdi.

Olayda büfe önünde bekleyen ve otobüsün altında kalan 2 diğer kişi ile 7 yolcu da yaralandı.

Özel halk otobüsünün sürücüsü gözaltına alındı.