Antep'te 2 katlı bina çöktü: Anne ve 3 çocuğu enkazdan çıkarıldı

Gaziantep'te terk edilmiş olduğu belirtilen bir bina çöktü, binanın enkazından 4 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

AA'nın haberine göre Savcılı Mahallesi Şimşek Sokak'ta 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkaz altında kalarak yaralanan 4 kişi AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

Enkazdan kurtarılanların anne Fatma Rahman ile çocukları Ömer Halebi (25), Ahmet Cesim (22) ve Muhammed Cesim (20) olduğu, hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Rahman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.