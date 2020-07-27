Antarktika'da tespit edilen metan gazı küresel ısınmayı hızlandırabilir

Bilim insanları, Antarktika'nın deniz yatağında tespit edilen ve iklim değişikliği nedeniyle artan metan gazı sızıntısının küresel ısınmayı hızlandırabileceğini düşünüyor.

Proceedings of the Royal Society B'de yer alan araştırmaya raporuna göre, bazı mikroorganizmaların gazı tükettiği ancak bu organizmaların ortaya çıkmasının beş yılı bulduğu yer aldı.

Sızıntılar ise ilk kez 2011 yılında tespit edilirken, bilimsel çalışmalar 2016'da başladı.

Ayrıca metan gaz sızıntısının su yerine havaya karıştığının tespit edilmesi kaygıları arttırıyor.