'Antalya’ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti' açıklaması

Fraport TAV Uluslararası Antalya Havalimanı verilerine göre, 15 Eylül itibarıyla kente yurt dışından gelen turist sayısı 2 milyonu aştı.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol “Sene başından bu yana sadece Antalya Havalimanı üzerinden 2 milyon turist girdisi olmuş. Eylül ayında 500 bin yolcuya yaklaştı. Bunların yarısı neredeyse Rus yolcu. Rusya, Ukrayna bölgesinden çok ciddi talep var” dedi.

Varol, “Ağustos ayında Antalya’ya 225 bin Rus girişi olurken, bu rakama eylül ayının ilk 15 gününde ulaştık. Yani gün geçtikçe artan bir talep var” dedi.

Vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerden olan Rusya'dan ve diğer ülkelerden gelen turistlere ülkeye girişlerinde test uygulanmıyor.