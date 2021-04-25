Antalya'nın tramvay hattı AntRay'da grev tarihi açıklandı

Antalya'nın tramvay hattı AntRay'da örgütlü Demiryol-İş Sendikası, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Antalya Ulaşım A.Ş. İle toplu sözleşme sürecinde 21 maddede anlaşamadıklarını belirterek greve gideceğini duyurdu.

Yapılan görüşmelerden ve arabulucudan istedikleri sonucu alamayan Demiryol-İş Sendikası, 19 Nisan 2021 tarihinde grev kararı aldı. Sendika, grev ilanını asarak 10 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'dan itibaren Antalya'da grev kararını uygulamaya başlayacaklarını bildirdi.

Demiryol-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Adem Gül, "Maaşların arttırılmasını talep ediyoruz. AGİ, ikramiye, yemek parası gibi maaşa yapılan eklemelerle maaş yüksekmiş gibi gösteriliyor, ama işin aslı öyle değil" açıklamasında bulunurken, grevin 247 işçiyi kapsadığı belirtiliyor.