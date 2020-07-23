Antalyalılar işsizlikle sınanırken patron örgütünden 'daha fazla teşvik' çağrısı

Antalya, özellikle turizm ve döviz geliri ile ayakta duran bir kent olarak, yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde ekonomisi durma noktasına gelen ilk kentlerden... Daha önce belirli seviyelerde “teşvikler” ile hükümetçe eli rahatlatılan ticaret ve sanayi patronları, yeni bir çağrı yaparak “daha fazla destek” istediler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan Nisan ayı verilerine dair konuşan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Covid-19 pandemisinin istihdama ve Antalya ekonomisine etkilerinin resmi verilere de yansımaya başladığına dikkat çekti.

Antalya pandemi işsizliğinden en çok nasiplenen il...

Davut Çetin, kötü gidişatın özellikle Mayıs ayı ile birlikte hızlandığını ve il ekonomisinin yüzde 15-22 arası daralacağı öngörüsünü daha önce de yaptıklarını ve “acil teşviğe” ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

ATSO’nun derlediği, eksi yönde seyreden ekonomik verileri paylaşan Çetin’in açıklamasına göre, Antalya’da SGK’ya kayıtlı 4a zorunlu sigortalı çalışan sayısı 2019 Nisan ayına göre yüzde 19 oranında azalarak 478 bin kişiye düştü. Antalya’da 113 bin kişinin bu süreçte işsiz kaldığını ortaya koyan tabloya göre, Antalyalılar İstanbul gibi 15 milyon insanın yaşadığı bir metropolde koronavirüs kaynaklı işinden olanlardan bile daha fazla işsizliğe mahkum oldu.

Patronlara teşvik, çalışanlara 'sık dişini'

Pandemiye bağlı işsizlikte Antalyalı emekçiler için herhangi bir özel yardımda bulunmayan hükümetin ise, daha önce böyle bir destekte bulunduğu patronlara bu ay da el uzatıp uzatmayacağı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

51 bin kişinin koronavirüs dolaylı olarak işini kaybettiği İstanbul’un üzerinde, 113 bin kişinin aynı sebeple işsiz kaldığı Antalyalı çalışanlar, tüm Türkiye’de toplam yeni işsiz kalanların yüzde 30’unu oluşturuyor.

İşçi yükü biraz daha sırtlanırsa düze çıkarmışız...

ATSO Başkanı Davut Çetin açıklamasında, kısa çalışma ödeneği ve kredi borçlarının ertelenmesi gibi destekler ile patronların herhangi bir zarar etmemesinin sağlanmasını isterken, emekçilerin hayatının ancak patronlar zarar etmez ise “bir ihtimal” düzeltilebileceğini savundu.