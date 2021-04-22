Antalya'daki 'Gezi Davası'nda 40 kişiye hapis cezası

Antalya'da 2013 yılında, 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece başlayan Gezi Direnişi eylemleri ile ilgili 'kamu malına zarar verme', 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'yakarak kamu malına zarar verme' suçlarından 40 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. Antalya 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 8 yıl olan zaman aşımının bitimine 1,5 ay kala, 21'inci duruşmada karara bağlandı.

40 kişiden 14'üne 'kamu malına zarar verme' suçundan 10 ay, 23 kişiye 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 8 ay 10 gün, 3 kişiye de 'yakarak kamu malına zarar verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Sabıka kaydı bulunan 5 kişi dışında tüm sanıkların cezası, hükmün açıklanması geri bırakılarak ertelendi.