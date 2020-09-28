Antalya'da yangın çıkan ormanlık alanda eski CHP ilçe başkanının cesedi bulundu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yangın çıkan ormanlık alanda erkeğe ait cansız beden bulundu. Yapılan araştırmada cansız bedenin eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a ait olduğu tespit edildi.

Düzlerçamı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yanan bölgede inceleme yapan ekipler, kısmen yanmış erkek bedeni görünce durumu polise bildirdi.

AA'nın haberine göre polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan kişi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri cansız bedenin 53 yaşındaki eski CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a ait olduğunu belirledi.

Yalçın'ın öldürüldüğü ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.