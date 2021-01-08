Antalya'da ulaşım zammına karşı toplanan imzalar teslim edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 Aralık’ta aldığı kararla toplu ulaşım ücretlerine yüzde 14 oranında zam yaptı.

Türkiye Komünist Partisi Antalya İl Örgütü tarafından ulaşım zamlarının geri alınması amacıyla "Halkın Cebinden Elinizi Çekin: Parasız, Nitelikli ve Ücretsiz Ulaşımı Sağlayın" çalışması neticesinde toplanan imzalar bugün yapılan bir basın açıklaması ile belediyeye teslim edildi.

Yapılan açıklama şöyle denildi:

"2019 yılında yapılan zamla birlikte son 1,5 yıllık sürede Antalya’da ulaşım ücretleri yüzde 40 oranında pahalandı. Tam bilet 3,65 TL'ye, öğrenci bileti ise 2,10 TL'ye çıkarıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre, son bir yılda Antalya’da 142 bin kişi işini kaybetti. Şu anda Antalya’da çalışıyor gözüken 500 bin emekçinin 115 bini ücretsiz izinde, 160 bini ise kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyor.

Covid-19 pandemisi ve ekonomik krizin yarattığı yıkım nedeniyle kentimizde işsiz kalan binlerce turizm emekçisi varken, on binlerce emekçi asgari ücretin yarısına tekabül eden kısa çalışma ödeneği ile hayatta kalmaya çalışırken; Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu zam hali hazırda işsizlik ve yoksullukla boğuşan emekçilerin geçim derdini katmerleyecektir.

Toplu taşımanın ücretsiz, nitelikli ve sağlıklı olması için yeterli kaynaklara sahip olunduğunu biliyoruz."

Ayrıca "Toplu ulaşım zammının geri alınması; pandemi koşullarına uygun sağlıklı toplu ulaşım koşullarının sağlanması, özel halk otobüsü uygulamasına son verilmesi, toplu ulaşımın ücretsiz, nitelikli ve sağlıklı bir hizmet olarak belediye tarafından yerine getirilmesi" de talep edildi.