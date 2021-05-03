Antalya'da şüpheli kadın ölümü

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Hatice Günal evinde ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre, Hatice Günal'ın Serik'te çiftçilik yapan 19 yaşındaki oğlu Ahmet Kemal Yıldırım, seradaki işini bitirip dün saat 22.30 sıralarında annesiyle oturdukları daireye geldi. Eve girdiğinde annesi Hatice Günal'ı yerde yüzüstü hareketsiz yatarken bulan Ahmet Kemal Yıldırım, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hatice Günal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Hatice Günal'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Eşinden ayrı yaşayan ve Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde aşçı olarak çalıştığı öğrenilen 42 yaşındaki Hatice Günal'ın şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.