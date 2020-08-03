Antalya'da şüpheli kadın ölümü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan G.Ç., dün saat 15.30 sıralarında polisi arayarak, sevgilisi Hatice Şimşek'in evde hareketsiz bulduğunu bildirdi. Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Şimşek'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yapılan incelemede vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Hatice Şimşek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. G.Ç. ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. G.Ç. ilk ifadesinde "Alkollüydük, düştü" iddiasında bulundu.

Öte yandan, apartman sakinleri gece boyu çiftin evinden kavga sesleri geldiğini, bunun üzerine farklı saatlerde polise ihbarda bulunduklarını anlatarak, gelen ekiplerin Hatice Şimşek'in şikayetçi olmaması üzerine geri gittiğini söyledi.

G.Ç.'nin 11 suçtan kaydı olduğu belirlendi.