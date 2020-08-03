Antalya'da kadın cinayeti: Sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı

Antalya'da ölü bulunan ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Hatice Şimşek'in erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

İfadesinde cinayeti itiraf eden Gökhan Ç.'nin, "Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettim. Bir yakınımı aradım. Ondan sonra da polisi aradım" dediği belirtildi.

Gökhan Ç.'nin Hatice Şimşek'e daha önce de şiddet uyguladığı öğrenildi.

Yapılan incelemede vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Hatice Şimşek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. G.Ç. ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürülmüş, ilk ifadesinde "Alkollüydük, düştü" demişti.