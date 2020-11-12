Antalya'da kadın cinayeti: Müebbet istendi

Olay, 3 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta meydana geldi.

3 katlı apartmanın giriş katında oturan Gökhan Ç., polisi arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'in hareketsiz yattığını söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis şüpheli görülen ölümün ardından 11 suç kaydı olan Gökhan Ç. ile olay gecesi aynı evde olan kardeşi Ümran Ç. ve Ümran Ç.'nin sevgilisi S.A.'yı gözaltına aldı. İlk ifadesinde polise, "Alkollüydük, düştü" diyen Gökhan Ç., emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Gökhan Ç., "Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettim. Bir yakınımı aradım. Ondan sonra da polisi aradım" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, S.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ümran Ç., tutukluluğa yaptığı itirazdan bir hafta sonra tahliye edildi.