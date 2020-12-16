Antalya’da kadın cinayeti: Katil cezaevinden izinli çıkmış

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ukraynalı Karina Demçenko’dan haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine önceki gün evine giden polis ve sağlık ekipleri kadını yaşamını yitirmiş halde buldu. Evde yapılan incelemede 10 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Demçenko’nun cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yapılan incelemede Karina Demçenko'nun, Erhan Razı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Razı bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Erhan Razı'nın polisteki ifadesinde Demçenko ile 6 ay önce cezaevinden izinli çıktığında tanıştıklarını ve cinayeti “kıskançlık” yüzünden işlediğini söylediği belirtildi.

Gasp ve yağma suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan ve izin süresi dolmasına rağmen cezaevine dönmeyen Razı’nın arandığı ortaya çıktı.