Antalya'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkan B.D., boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan'ın da olduğu motosikleti dün gece otomobiliyle takibe aldı.

DHA'nın haberine göre B.D., Rabia Doğan ve H.B.'ye ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Rabia Doğan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.B. ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden 34 yaşındaki Rabia Doğan, gece doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. H.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayından ardından kaçan B.D. saldırıda kullandığı tabancayla birlikte bugün öğle saatlerinde yakalandı.