Antalya’da kadın cinayeti

Antalya’da doktorluk yapan 58 yaşındaki Yusuf Onur Kaan Bozkurt, evli olduğu diyetisyen 38 yaşındaki Gamze Kaçar Bozkurt’u tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

DHA'nın aktardığına göre olay saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak’ta bulunan apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi.

Olay, çiftin akşam saatlerinde kızlarının kreşten eve girememesiyle ortaya çıktı. Kapıyı çalan küçük kız açılmayınca karşı dairedeki akrabasının yanına gitti.

Bunun üzerine eve gelen Gamze Kaçar Bozkurt’un annesi Nurdan Kaçar, Gamze Kaçar ve Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un cesetlerini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt’un cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.