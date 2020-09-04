Antalya'da kadın cinayeti

Antalya'da park halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı. Otomobildeki Rabia Çerçi yaşamını yitirdi. Kimlikleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki İnönü Caddesi üzerinde saat 02.00 sıralarında Rabia Çerçi ile Nazif Genç'in içinde olduğu park halindeki otomobile, pompalı tüfekle ateş edildiği iddia edildi.

Saldırıda Nazif Genç hafif şekilde, Rabia Çerçi ise ağır yaralandı. Yapılan kontrolde 19 yaşındaki Rabia Çerçi'nin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Nazif Genç, tedaviye alındı.

Çerçi'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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