Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Murat Yorulmaz'ın kullandığı otomobil, Antalya - Burdur kara yolu ile Şehit Mehmet Gürcan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Metin Kadayıfçıoğlu yönetimindeki otomobille çarpıştı.

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Yorulmaz ile yanında bulunan oğlu Buğra Yorulmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan Bilal Kadayıfçıoğlu ile Ömer Tokaç ve Murat Kutlu, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Baba ve oğlunun cenazeleri, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.