Antalya'da hamamlara tur yasağı iptal edildi

Antalya'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, daha önce alınan hamamlara tur düzenlenmesi veya insanların hamamlara toplu şekilde taşınması yasağı iptal edildi. Kurul, yasağın ülke genelindeki uygulamalar ve pandeminin seyri göz önünde bulundurularak iptal edilmesine karar verdiğini açıkladı.

Antalya Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Buna göre kentte pandemide görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma statüsüne bakılmaksızın görev yapan sürekli işçiler dahil bütün personelin kendi talepleri olması halinde aylık çalışma süresi dikkate alınarak, 31 Aralık tarihine kadar günlük 24 saat üzerinden çalıştırılmasına izin verilecek ve buna göre planlama yapılacak.

Yayımlanan açıklamada "Kurulumuzun 14.08.2020 tarihli ve 2020/77 no'lu kararının 1. maddesinin 'Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından risk oluşturduğu göz önünde bulundurularak, ilimizde bulunan hamamlara tur düzenlenmesi veya insanların hamamlara toplu şekilde taşınmasının yasaklanmasına' ülke genelindeki uygulamalar ve pandeminin seyri göz önünde bulundurularak iptal edilmesine karar verilmiştir" denildi.