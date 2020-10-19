Antalya'da fırtına: Bir kişi yaşamını yitirdi

Antalya'da 28 yaşındaki Gülseren Çiçek, Kumluca-Finike karayolunda otobüs durağında beklerken fırtınanın etkisiyle durağın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Üzerine düşen demir profiller nedeniyle ağır yaralanan Çiçek kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre Kumluca ilçesinde saat 14.00 sıralarında şiddetli yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Elmalı yönünden gelen yağmur, dolu ve fırtına; Kavak, Hızırkahya, Göksu ve Kum mahallelerinde cam ve plastik seralarda zarara neden oldu.

Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, işyerlerinde hasar meydana geldi, Yeni Cami'nin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu, bazı araçlarda da zarar oluştu.