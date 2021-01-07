Antalya'da Boğaziçi'yle dayanışma pankartına gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyle dayanışmak için Antalya'da asılan pankart nedeniyle Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) iki üyesi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan yoldaşlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan TKG'den yapılan açıklamada "TKG üyesi İki yoldaşımız dün Antalya'da Boğaziçi'yle dayanışma amacıyla asılan pankart nedeniyle 'Halkı kin ve nefrete tahrik' suçlamasıyla bugün gözaltına alındılar. Yoldaşlarımız şu an ifade vermek üzere polis merkezindeler. Yoldaşlarımız Derhal Serbest Bırakılsın!" denildi.