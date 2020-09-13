Antalya'da Bahçelievler Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) yerel örgütlenme ağına bir semt evi daha eklendi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde çok sayıda partili ve mahalle sakininin katılımıyla gerçekleşen açılışta, pandemi önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulandı. Açılışta ayrıca emek temalı fotoğraf sergisi yer aldı.

TKP Antalya İl Komitesi Üyesi Nazlı Ece Demirbağ, pandemi sürecinde emekçilerin koşullarının daha da ağırlaştığını vurguladığı konuşmasında şu sözleri kullandı:

"Bu düzeni değiştirmek; eşitlikçi, sömürünün olmadığı, adaletli bir düzeni kurmak biz işçilerin örgütlü mücadelesiyle mümkün. TKP olarak 100. yaşımıza girdiğimiz şu günlerde, tüm emekçilere sesleniyor, mücadeleye Omuz Ver diyoruz, semt evlerini bu kapsamda açmaya devam ediyoruz. Semt evleri, mahalle sakinlerinin bir araya geldiği, sorunlarını ortaklaştırdığı, birlikte çözüm aradığı ve düzene karşı mücadeleyi ve dayanışmayı büyüttüğü yerler. Bahçelievler Semt Evi'miz de mahallede büyüyecek olan düzen karşıtı mücadelenin merkezi olacak. Herkesi, bu mücadelenin bir parçası olmaya çağırıyoruz."

Bahçelievler Semt Evi adına Nilüfer Güllü ise yaptığı konuşmada Semt Evi'nde yapmayı planladıkları etkinlik, atölye ve çalışmalara değindi. Açılışın hemen ardından Kadın Dayanışma Komitesi'nin kurulacağını belirten Güllü, mücadeleye güç katmak isteyen herkesi semt evi çatısında birlikte hareket etmeye davet etti.

Söz alan TKP gönüllüleri ise Patronların Ensesindeyiz ağına değinerek işçiler olarak yalnız olmadıklarını, örgütlü mücadelenin emeğiyle geçinen insanlar için bir ihtiyaçtan çok zorunluluk olduğunu vurguladılar ve Semtevi'nde dayanışmayı büyütme çağrısı yaptılar.

TKP gönüllülerinin de söz almasının ardından mahalle sakinlerinden Naciye Çokbilir, sevilen türkülerden bir dinleti sundu ve fotoğraf sergisi gezilerek etkinlik sonlandırıldı.