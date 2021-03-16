Antalya'da aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Olay dün akşam saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2386 sokakta yer alan bir sitedeki villada meydana geldi. 3 katlı villada yaşayan aileden haber alamayan yakınları durumu siteye yakın bir yerde yaşayan arkadaşlarına bildirdi.

Siteye gelen akrabaların arkadaşına kapıyı açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla siteye gelen polis ekipleri, girdikleri villada Gülsen Işık Gider (65), Muzaffer Gider (73) Gamze Gider (45) ve Mustafa Gider'in (40) cansız bedenini girişte mutfak bölümünde buldu. Olay yeri ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre, ailenin erkek çocuğu Mustafa Gider'in anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tahmin ediliyor. Ailenin bir yıldır bu villada yaşadığı ve anne babanın emekli olduğu öğrenildi.