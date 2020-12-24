Antalya'da Atatürk büstü ve heykeline saldırı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde yaşayan D.K., dün önce mahalle meydanındaki Atatürk heykeline elindeki sert bir cisimle zarar vermeye başladı.
DHA'nın haberine göre, heykelin bacak kısmını kıran D.K. daha sonra aynı mahalledeki Dağ Ortaokulu'nun bahçesine geldi. Şüpheli buradaki Atatürk büstünü de zorlayarak yerinden söktü ve yere attı.
Mahalleli heykele ve büste zarar verildiğini görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olayın yaşandığı noktalarda inceleme yapan ekipler, şüpheli D.K.'yı gözaltına alarak jandarma merkezine götürdü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.