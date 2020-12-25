Antalya'da 12 köpek zehirlenerek öldürüldü

Antalya'da 12 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri besleyen kişilerin ihbarı üzerine jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde bir süre önce sokağa terk edilen köpekler, çevrede bulunan işyerlerinde çalışan kişiler tarafından beslenmeye başlandı. Dün sabah işyerinin bulunduğu bölgeye gelen Havva Coşkun, 12 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü gördü. Coşkun, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından köpeklerin cansız bedenleri Kepez Belediyesi'ne ait ekipler tarafından alındı. Jandarma, köpekleri zehirleyen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Havva Coşkun, duruma tepki göstererek olayı gerçekleştiren kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.