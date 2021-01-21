Antalya YİKOB Başkanvekili hakkında soruşturma izni verildi!

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Kadriye beldesinde inşa edilen yatılı okul binasının elektrik ve su tesisatı başta olmak üzere pansiyon ve spor salonundaki eksikler tamamlanmadan teslim alındığı ortaya çıktı. Muş merkezli Bilgin Taah. İnşaat Mad. San. Tic. Ltd. Şti. ile Başarı İnşaat Tem. Yemek Hiz. Elk. Tur. Tic. Ltd. Şti. firması ortaklığında yaptırıldığı öğrenilen okul binası, derslikler, pansiyon ve spor salonu gibi ünitelerden oluşuyor.

Okul binasında 6 sayfalık eksik tespit edildi

Serik Anadolu Lisesi’nin yeni binası olarak kullanılmaya başlanan yapı, ihaleye ‘Serik Karadayı Mesleki ve Teknik Lisesi’ adıyla çıkarılmıştı. 13.2 milyon liraya mal edilen ve 16 Eylül 2018 tarihinde Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından geçici kabulü yapılan okul binasının kesin kabulünün yapılabilmesi için teknik ekip oluşturuldu. İlgili komisyon tarafından tespit edilen ve toplam 6 sayfadan oluşan eksikliklerin tamamlanması için 15 Ağustos 2019 tarihinde yüklenici firmaya süre verildi. 30 Eylül 2019 tarihine kadar süre tanınan yüklenici firmaya ayrıca her gün için 250 TL de gecikme cezası yaptırımı uygulanmasına karar verildi.

Hatalı elektrik tesisatı yüzünden yangın riski atlatıldı

Bölgedeki öğrencilerin yatılı olarak da eğitim göreceği okul binasındaki eksikliklerin başında elektrik tesisatındaki hatalı imalatlar geliyordu. Kesintisiz güç kaynağı prizlerinin (UPS) çocuk korumalı olmadığı belirtilen okulun elektrik tesisatında yangın panoları başta olmak üzere birçok imalatın projeye uygun olmadığı belirlendi. Kesin kabulün ardından ise projedeki eksikliklerin bir başka firmaya tamamlatılmaya çalışıldığı, bu sırada bir işçinin çukura düşerek ölüm tehlikesi atlattığı, ayrıca okulda elektrik tesisatından kaynaklı iki ayrı yangın tehlikesi atlatıldığı iddia ediliyor.

Pis su giderleri tersine çalıştı, öğretmenler odasına su girdi

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 1 Kasım 2019’da uzmanlardan oluşan 4 kişilik bir komisyon oluşturularak okulda yeniden inceleme yaptı. Yüklenici firma tarafından eksiklerin giderilmediğini tespit eden komisyon, bir tutanakla yaşanan sorunları kayıt altına aldı. Okul binasının bodrum katındaki pis su giderlerinin geri yönde su bastığı ve zemin döşemelerinde su biriktiği tespit edilirken, öğretmenler odası olarak kullanılan bölümün de su aldığı belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Eksiklerin çoğu devam ediyor

Buna rağmen 11 Kasım 2019 tarihinde okul binasının kesin kabulü yapıldı. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı 22 Ocak 2020 tarihli tutanakta ise kesin kabulü yapılmış olan okul inşaatındaki eksikliklerin çoğunun devam ettiğinin altı çizilerek teminat mektubunun 26 Mayıs 2021 tarihine kadar bir yıl süreyle alıkonulmasının istendi.

YİKOB Başkanvekili 396 bin liralık teminatı imzaladı

Ancak buna rağmen yapılan okul binasıyla ilgili kesin kabul tutanağının Antalya YİKOB Başkan Vekili Cemil Karabayram tarafından 13 Ocak 2020 tarihinde onaylanarak yüklenici firmanın 396.981,72 liralık teminatının serbest bırakıldığı iddia edildi.

Eksiklikler tamamlanmadan atılan imza kamu zararı nedeni

Konuyla ilgili incelemesini tamamlayan Antalya Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü’nün 25 Aralık 2020 tarihli kararında, Yatırım İzleme Müdür Vekili ve harcama yetkilisi Cemil Karabayram’ın eksiklikler tamamlanmadan kesin kabul tutanağının imzalamasının kamu zararına neden olduğu belirtilerek Karabayram hakkında soruşturma izni verilmesi istendi. Serik Karadayı’daki okul inşaatındaki eksikliklerin bir kısmının halen devam ettiğine dikkat çekilen kararda, teminat mektubunun serbest bırakılmasıyla bu eksikliklerin firma tarafından giderilmesi imkânının da ortadan kalktığı kaydedildi. Kararda ayrıca kamunun 90.570 TL tutarında gelir kaybına uğradığı belirtildi.

Kamu zararına yol açan isim yeniden bütçenin başına getirildi

Cumhuriyet Başsavcılığına da iletilmesi istenen kararın ardından gözler Antalya YİKOB’a çevrilirken hakkında soruşturma izni verilen Cemil Karabayram’ın 2021 Mali Yılı içerisinde kurumun gerçekleştireceği ihale ve harcama işlerini yürütmek için görevlendirildiği ortaya çıktı. Antalya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın 12 Ocak 2021 tarihli yazısına göre mimar olan Cemil Karabayram diğer iki görevli ile birlikte 2021 yılında kurumun yapacağı ihale ve harcamalardan sorumlu olacak.

Karabayram: İmza bana ait değil

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Karabayram, yapılan itiraz sonucu hakkındaki soruşturma izninin kaldırıldığını belirterek, “İmzayı benim atmadığım ortaya çıktı. İmza bana ait değil, ben sadece paraf ettim. Konunun benimle bir ilgisi yok” diye konuştu. Karabayram, Serik’teki okul inşaatını üstlenen yüklenici firmaların sahipleriyle geçmişe dayanan arkadaşlık ve dostluk ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları da yalanladı.

‘Firma eksiklikleri giderdi' tutanağı

Antalya YİKOB Başkanlığına vekâlet ettiği dönemde yaşanan olayla ilgili bir sorumluluğunun bulunmadığını dile getiren Cemil Karabayram, Valilik İl İdare Kurulu’nun soruşturma izni verilmesi kararından yaklaşık bir ay öncesine ait 12 Kasım 2020 tarihli bir belge iletti. Antalya Valiliği İdari Hizmetler Şube Müdür Vekili Servet Saraç imzasını taşıyan inceleme raporunda, okul inşaatındaki eksikliklerin tamamlanıp tamamlanmadığının anlaşılması için görevlendirilen komisyonun 9 Kasım 2020 tarihinde hazırladığı tutanakta, kesin kabul tutanağında belirtilen eksiklerin firma tarafından tamamlandığı ve okulun iki yıldır kullanımda olduğu belirtiliyor.

Vali yardımcısından 'soruşturmaya gerek yok' yazısı

Ayrıca Saraç’ın raporunun ardından Antalya Vali Yardımcısı Dr. Atıf Çiçekli de Antalya İl İdare Kurulu Müdürlüğü’ne bir yazı yazarak Karabayram hakkında idari ve adli işlem tesis edilmesine gerek olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Cemil Karabayram kimdir?

Muş kökenli olan Cemil Karabayram, özel bir üniversitede iç mimarlık eğitimi aldı. 2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalışmaya başlayan Karabayram, 2011 yılında Van Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü’ne atandı. Ağrı Doğubeyazıt’ta bulunan ünlü İshak Paşa Sarayı’nın üzerinin plastik ve cam malzemeyle kapatılarak restore edilmesi sırasında bölge müdürü olan Karabayram, yapılan uygulamayı savunmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Cemil Karabayram’ı 2014 yılında Rölöve ve Anıtlar Müdürü olarak İzmir’e atadı. Ardından ise 2016’da geçici görevle Antalya’ya gönderildi.

Baş döndüren görev yeri değişikliği tarifi

Mayıs 2018’de yeniden İzmir’deki görevine dönen Cemil Karabayram’ın adı bu kez 2 Aralık 2019 tarihindeki Kaş Belediye Meclisi toplantısında ortaya çıktı. Meclis toplantısının gündeminde Karabayram’ın Kaş Belediyesi bünyesinden görevlendirilmesi görüşülürken kısa bir süre Kaş’ta görevlendirilen Karabayram daha sonra Antalya YİKOB bünyesinde Taşınmaz Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu olarak göreve başlatıldı. Kurumdan sorumlu Vali Yardımcısının olmadığı dönemlerde Antalya YİKOB Başkanlığına vekâlet eden Cemil Karabayram’ın hakkında soruşturma izni verilmesine rağmen 2021 yılı için kurumun ihale ve harcamalarının başına getirilmesi dikkat çekiyor.