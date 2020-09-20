Antalya Valisi: Biz ’Televizyon ve internetiniz var mı?’ diye sorunca veliler devletin televizyon, bilgisayar dağıtacağını sanmış

Antalya’da valiliğin televizyonu ve interneti olmayan öğrencilerle ilgili yaptırdığı bir çalışmanın sonuçları Vali Ersin Yazıcı’yı şaşırttı. Yazıcı ellerine “inanılmaz rakamlar” geldiğini belirterek “Çalışma maalesef yanlış anlaşıldı. Biz ‘Televizyon ve internetiniz var mı?’ diye sorunca veliler devlet eliyle televizyon, bilgisayar dağıtılacağını sanmış” diye konuştu.

Yazıcı sadece Muratpaşa ilçesinden 5 bin başvuru olduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesinden Leyla Ataman’ın haberine göre, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, okulların pandemi sürecine hazırlıkları kapsamında okul müdürlerine talimat vererek evinde televizyon ve interneti olmayan öğrencileri tespit etmelerini istediklerini belirtti. Yazıcı “Hazırlıklarımız geniş kapsamlı olarak devam ediyor. Bu süreç içinde Antalya olarak özel bir çalışma yapmak istedik. Tüm okul müdürlerine bizzat talimat vererek evinde televizyon ve interneti olmayan öğrencileri tespit etmelerini ve bize bildirmelerini istedim” dedi.

Talimat üzerine tüm okul müdürlerinin öğrenci velileri aracılığıyla sorgulama yaptığını anlatan Yazıcı, şöyle devam etti: “Okul müdürlerimiz aracılığı ile yürütülen çalışma maalesef yanlış anlaşıldı. Biz, ‘Televizyon ve internetiniz var mı?’ diye sorunca veliler devlet eliyle televizyon, bilgisayar dağıtılacağını sanmış.”

'Büyük bir iletişim kazası yaşadık'

Yazıcı şunları söyledi:

“Sorgulama sonrası elimize inanılmaz rakamlar geldi. Biz de şaşırdık. Sadece Muratpaşa ilçemizden 5 bin başvuru olmuş. Normal şartlarda böyle bir rakamın bu ilçeden çıkması mümkün değil. Sanırım büyük bir iletişim kazası yaşadık. Oysa biz hiçbir öğrencimiz Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ulaşmakta sorun yaşamasın, EBA sınıflarını buna göre planlayalım diye bunu sorduk. Yani televizyonu, interneti olmayan öğrencimize ‘Şu sınıfa gel sistem üzerinden derslerini takip et’ diyecektik. Ancak binlerce başvuru aldık. Büyük ihtimalle evinde televizyon ve internet olan da başvuru yapınca rakam çok yüksek çıktı. Ama planlamayı sürdürüyoruz. Evinde gerekli sistem olmayan öğrencilerimiz halk eğitim, gençlik merkezlerinde oluşturulan sınıflarda eğitimlerini alabilecek.”