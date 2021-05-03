Antalya Tabip Odası'ndan içki yasağı kararına şerh

Antalya Tabip Odası, 30 Nisan tarihli İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun "alkol ürünü satış yasağı" kararına katılmayarak şerh düştüklerini duyurdu.

Antalya Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada "Antalya Tabip Odası olarak 30 Nisan 2021 tarih ve 2021-30 Nolu Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu karar 2. maddesindeki 'alkol ürünü satış yasağı' kararına katılmayıp şerh koştuğumuzu meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyururuz. Pandemi bahanesiyle tekel ürünleri ve alkol satışını yasaklamanın hiçbir bilimsel ve yasal dayanağı, kamu yararı olmayıp temel hak ve özgürlüklere, yaşam tarzına ölçüsüz müdahaledir" denildi.

Manisa Tabip Odası temsilcileri de alkollü içki yasağı kararına şerh düşmüştü.

Çanakkale Belediye Başkanı imzasını geri çekti

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise bugün Çanakkale Valiliği'ne verdiği dilekçeyle İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun kararlarının 4. ve 5. maddelerinden imzasını geri çektiğini belirterek, karardaki oy birliği ibaresinin oy çokluğu olarak değiştirilmesini istedi. Ülgür Gökhan'ın valiliğe verdiği dilekçe şöyle: