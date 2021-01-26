Antalya Limanı, Katarlılara satıldı

Antalya Limanı'nın Katarlı şirket QTerminals'a devredilmesine Rekabet Kurulu, izin verdi. Karara göre, 1998 yılında özelleştirilen liman, Global Ports Holding tarafından devredildi.

2006 yılında limanı TMSF'den devralan Global Yatırım Holding'in liman iştiraki Global Ports Holding, Antalya Limanı'nın işletme hakkını 140 milyon dolar karşılığında Katarlı QTerminals'e satmıştı.

Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO), dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding, limanın QTerminals W.L.L.'ye satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklamada bulundu.

Açıklamada GPH'nin söz konusu satış işlemi ile ilgili bütün ön şartların yerine getirildiğini, gerekli yasal onayların alındığını ve bunun sonucunda Port Akdeniz'in QTerminals'e, daha önceden kamuya duyurulmuş olan 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) şirket değeri üzerinden satışının 25.01.2021 tarihinde tamamlandığını bildirdiği duyuruldu.